Kodu soojaks targalt ja ökonoomselt

Jahedad ja niisked ilmad toovad endaga kaasa vajaduse kütteseadmed sisse lülitada. Üha olulisemaks muutub kodude kütmise juures mugavus ja ökonoomsus: eelistatakse lahendusi, mis võimaldavad reguleerida temperatuuri ja ajastust oma igapäevastest tegemistest lähtuvalt. Hommikul sooja vannituppa astumine lubab alustada päeva meeldiva tundega ja tunda end kodus hubaselt ka siis, kui väljas puhub karge tuul ja paugub käre pakane.

Meie kütteseadmete valik on mitmekesine. Seepärast toome otsustamise lihtsustamiseks välja kahe enamlevinud kütteviisi – radiaator- ja põrandakütte – eripärad ja eelised.

Radiaatorküte

Radiaatori valimisel on parim lähtuda professionaalsest kütteprojektist. Ruumi suurus, küttevee temperatuur, soovitud toatemperatuur, hoone soojustus – need on vaid mõned märksõnad, millega tuleb planeerimisel arvestada.

Tänapäeval on üheks levinumaks kütteseadmeks alumiiniumradiaator ning seda eelkõige selle väga hea soojusjuhtivuse pärast: kütte sisselülitamisel soojeneb radiaator väga kiiresti. Lisaks sellele on radiaatorid pika tööeaga, korrosioonikindlad, kaalult kergemad, ja neid saab ise komplekteerida sobiva ribide arvuga. Kui küttesüsteemi renoveerimisel on torustik veel korralik, siis on mõistlik valida radiaator, mis sobib olemasolevate torudega. Kindlasti peab kontrollima, kas ühendus on alt või küljelt ja milline on monteerimiskõrgus.

Kui vaja on lihtsat ja töökindlat küttelahendust, on erinevaid elektriradiaatorite tüüpe valikus õige mitmeid. Bauhofi tootejuhtide Teet Tallo ja Tanel Kaare nõuandeid radiaatori valimiseks loe lähemalt siit!

/ Bauhof/Meistriklubi

Põrandaküte

Põrandaküte muutub tänapäeval järjest iseenesestmõistetavamaks, eriti just vannitubade, köökide ja esikute renoveerimisel. Põrandaküte annab külmi põrandaplaate soojendades mugavustunde ning samuti hoiab see märgruumid kuivad ja hallitusevabad.

Kuna põrandakütte küttepind suurem kui radiaatoril, saavutab see soovitud toatemperatuuri väiksema energiakuluga.

Põrandaküttekaabel

Kõige universaalsem elektriküttekeha on küttekaabel, mida saab paigaldada pea kõikjale – nii uude betoon- või puitpõrandasse kui ka olemasolevasse ehitisse renoveerimistööde käigus.

Kaabli plastilised omadused võimaldavad seda lihtsalt ja probleemideta paigaldada näiteks ümber äravoolutorude või tualetipoti. Tänu väiksele, ainult 5 mm läbimõõdule, on see ühildatav pea kõigi põrandakonstruktsioonidega. Kaablid on saadaval erineva võimsusega alates 10 W/m kuni 20 W/m ning pikkusega alates 10 meetrist kuni 115 meetrini.

Põrandaküttematt

Küttemattide eeliseks on väga lihtne paigaldamine ja küttevõimsuse väga ühtlane jaotus üle kogu põranda, mis tuleneb nende õhukesest ning ruumisäästvast tehnoloogiast.

Küttemattide juures tasub tähelepanu pöörata nende tehnoloogiale: kaabel on punutud võrgu vahele. Selline konstruktsioon kaitseb kaablit paigalduse ajal ega lase sel paigast nihkuda. Põrandaküttematte saab soetada nii koos termostaadiga kui ka ilma. Kõigest 3-millimeetrine kogupaksus teeb neist ühe kõige õhematest oma klassis. Eriti praktiline on selline lahendus just renoveerimisel, kui ruumide kõrgus ja uste lävepakud on juba varasemast paigas. Põrandaplaadid võib plaatimisseguga paigaldada otse küttemati peale. Matte on saadaval võimsusega kuni 160 W/m2 ja mõõtudega vahemikus 1–10 m2. Küttemati laius on alati 50 cm, kuid pikkus varieerub.

Termostaadid

Termostaat aitab hoida etteantud tempe­ratuuri, lülitades vajadusel küttekaabli või -mati automaatselt sisse või välja. Kaasaegsed termostaadid võimaldavad põrandakütteseadme temperatuuri mugavalt juhtida ja tarbida energiat säästlikumalt.

/ Bauhof/Meistriklubi

Raychem Green Leaf on rohkete võimaluste, taimeri ja puutetundliku ekraaniga premium-klassi termostaat. See seade sobib hästi disaini, modernsust ja elektri kokkuhoidu hindavale inimesele. Taimerifunktsioon võimaldab elektrisäästu kuni 30% ulatuses.

Raychem NRG-DM on nutikas digitaalse ekraani ja taimeriga termostaat. Esimesel sisselülitamisel seadistab termostaat ise õige kellaaja ning kuupäeva, mis teeb tema kasutamise väga lihtsaks. Kui tekib vajadus vana termostaat välja vahetada, kuid vana põrandakütteandurit kätte ei saa, siis see seade ühildub ja töötab pea kõigi tootjate anduritega.

Mõlemad termostaadid võimaldavad valida, milliseks kellaajaks ruum soovitud temperatuurini köetakse. Kui soovite elektrit kokku hoida, kuid samas siiski hommikuti mugavalt soojas ruumis duši all käia, tuleb vaid sisestada kellaajavalik ning termostaat leiab ise, millal kütmist alustada, et näiteks kell 6.30 valitseks ruumis soovitud temperatuur.

Sobiva küttelahenduse leidmiseks soovitame nõu pidada spetsialistidega, kelle hoolde saab jätta ka paigaldustööd. Bauhofi remondi- ja paigaldusteenus on abiks nii asjakohaste nõuannete kui ka keerukamate remonttöödega.

Artiklis kasutatud tooted: