5 olulist sammu vannitoa remondi planeerimisel paneelmaja vannitoa näitel

Puhas ja kaunis vannituba tagab hommikuti hea tuju ning mõjub pärast pikka tööpäeva otsekui lõõgastava oaasina. Vannitoa remont võib aga esmapilgul tunduda keerulise ja kuluka ettevõtmisena, mida pidevalt edasi lükatakse. Kuna kehvas olukorras vannitoad on murekohaks paljudes kodudes, eriti paneelmajades elavatel inimestel, siis võtame järgnevalt ehitusspetsialist Kristo Allvee abiga luubi alla vannitoa remonditööd ühe Õismäe korterelamu näitel.

Esmalt mõtle läbi oma soovid ja vajadused pidades nõu spetsialistiga. Põhjalik ja detailne planeerimine on eduka tööprotsessi ning rahulolu pakkuva lõpptulemuse aluseks. Kui vannitoas pole aastaid remonti tehtud, siis on soovitatav vahetada välja kogu torustik ja värskendada ruumi uue kaasaegse viimistlusega.

1. Ruumipaigutus ja lammutustööd

Planeerimise juures on oluline ruumipaigutus – kas säilitada vann või dušinurk, kuhu paigutada kapid, pesumasin ja muud seadmed. Paneelmajade vannitoad on sageli väga väikesed ja ruumi avaramaks muutmisel on abiks WC ning vannitoa vahelise vaheseina lammutamine.

Meie poolt renoveeritud paneelmaja vannituba vajas kapitaalremonti ja esmalt tehti lammutustööd, mille käigus eemaldati WC-pott, vann, valamu, vanad keraamilised plaadid ning torustik ning kanalisatsioon.

2. Kommunikatsioonide paigaldamine ja elektritööd

Ruumilahenduse juures on oluline pöörata tähelepanu kanalisatsiooni- ja veetorude ning elektripistikute asukohtadele. Kaasaegsete lahenduste puhul paigaldatakse kõik torud ja kaablid pilgu eest ära seinte taha, tänu millele on vannituba hiljem oluliselt lihtsam korras hoida. Liigsest niiskusest tekkiva hallituse vältimiseks on vannitoas väga oluline paigaldada ventilatsioon ja küttekeha. Üha sagedamaks muutub põrandakütte kasutamine vannitoas.

Kindlasti tuleb need detailid läbi mõelda enne ehitustööde algust, et vältida lisatööd või keerukaid ümbertegemisi ja sellega kaasnevaid kulusid.

Kuna antud korteri puhul vajas kogu torustik välja vahetamist (välja arvatud soojatoru), siis pärast lammutustöid paigaldati uued veetorud ja kanalisatsioonitarvikud. Elektritööde käigus paigaldati valgustid ja pesumasina pistik.

3. Tasandamine ja hüdroisolatsioonitööd

Vältimaks niiskusest tingitud kahjustusi on oluline vannituba niiskuse eest isoleerida. Üldjuhul vajavad ka seinad ja põrand tasandamist, et pinnad plaatimiseks ja lõppviimistluseks ette valmistada.

Lisaks seinte ja põranda tasandamisele ning hüdroisolatsioonitöödele ehitati renoveeritavasse vannituppa ka uus lagi kasutades kipsplaati ning erilahendusena tõstetud plaatidega dušinurk, kuna antud vannitoa puhul ei soovitud ei vanni ega dušikabiini.

4. Viimistlus ja plaatimistööd

Viimistlusmaterjalide valik on lai ja pakub rohkelt võimalusi huvitavate lahenduste leidmiseks. Horisontaalselt paigutatud keraamilised plaadid tekitavad ruumi avarust, samuti võib julgelt kombineerida kontrastseid värve nagu pruun ja valge või must ja valge. See põhimõte kehtib lisaks keraamilistele plaatidele ka mööbli puhul. Rohkem mõtteid ja inspiratsiooni keraamiliste plaatide kombineerimiseks leiad siit.

Antud korteri puhul eelistati heledaid toone nii keraamiliste plaatide kui ka mööbli valikul. Heledad toonid muudavad väikse vannitoa avaramaks.

5. Sanitaartehnika ja mööbli paigaldus

Sanitaartehnika paigaldus vajab spetsiaalseid oskusi ja varasemat kogemust, see aitab vältida hilisemaid ebameeldivusi.

Meie poolt renoveeritud vannitoas asendati vann dušinurgaga. Paigaldati uus WC-pott, valamu ja valamukapp.

Umbes kolm nädalat kestnud remonditööde tulemusel sai kehvas olukorras paneelmaja vannituba uue ja kaasaegse väljanägemise. Tuleb arvestada, et remondiga kaasnevad müra, tolm ja elamise ümberkorraldused ning remondiperioodil pesemise võimalused puuduvad. Samas ei tasu karta, et vannitoaremondiga saab kannatada ka kogu ülejäänud elamine. Kuigi tolmu lendab, on mööbel ja muud ruumid hoolikalt kinni kaetud ning pärast remonttööde lõppu saavad tehtud ka ehitusjärgsed kergemad koristustööd.

Vannitoa remont on mahukas töö, mille puhul on mõistlik otsida professionaalide abi. Bauhofi remondi- ja paigaldusteenuse ehituseksperdid aitavad jõuda just sellise lõpptulemuseni, nagu oled unistanud – olgu selleks uus dušinurk, vannitoa ja WC kokkuehitamine või lihtsamad viimistlustööd.

Artiklis kasutatud tooted: