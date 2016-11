Toadisainer aitab valida kodule värvid

Uue tapeedi ja värvide valimine on põnev tegevus kodu hubaseks ja omanäoliseks muutmisel. Saates “Naabrist parem” osalenud ehitus- ja remondifänn Hanna jagab oma kogemusi värvide ning tapeetide sobivuse katsetamisel ning kodu värskendamisel.

Pidades end tüüpiliseks naissoo esindajaks armastab ka Hanna aeg-ajalt teha oma kodus kergeid muudatusi, kas mööbli ümbertõstmise või väiksema värvi- ja tapeedivahetuse näol. Sage ehituspoodide külastaja on pärast emaks saamist avastanud ehituskaupluste e-poed, kus saab pakutavast sortimendist vägagi hea ülevaate. Kuna väikese lapsega on poodides kaubavalikule keskendumine raskendatud, siis on netikauplused sobivaks alternatiiviks.

Seekord on plaanis ette võtta elutoa tapeedivahetus. Naabrite poolt tekitatud veekahjustused on jätnud oma jälje ja meelerahu huvides on kodu värskendamine taas aktuaalne. Bauhofi kodulehel ringi vaadates jääb silma valik nimega "toadisainer". „Põnev!“ jõuab ta endamisi enne nupule vajutamist mõelda kui juba avaneb ekraanil kolm kategooriat: elutuba, magamistuba ja köök.

Esmased katsetused saavad tehtud elutoas. Kas modernne või klassikaline stiil? Valik osutub modernse kasuks. Ühe seina mõõduna läheb kirja kuus ning teise mõõduks neli meetrit. Kõrgus klassikaliselt kaks ja pool meetrit. Seejärel saavad ka uksed ja aknad oma kohale paigutatud. Nutikas rakendus arvutab seina kogupindalaks nelikümmend viis koma kaks ruutmeetrit. Oluline info kuvatakse lehe alumises osas.

Edasi saab liikuda põnevama osa juurde ning asuda kombineerima tapeete, värve ja põrandaid. Kuna parketti ei ole plaanis välja vahetada ja värvimine eeldab pahteldamist, siis jäävad valikusse ainult tapeedid. Olles proovinud erinevaid variante on lõplik eelistus rahulik tapeet, mis harmoneerub kodu iseloomustavate märksõnadega - mahe ja hele olemine. Lõpuks kuvatakse ekraanil valitud tootenimetused ja koodid ning nimekirja saab mugavalt endale kirjakasti saata.

„Julgen seda rakendust soovitada kõigile, kellel parasjagu kodu remont plaanis või käsil,“ ütleb Hanna. Erinevate põrandate, värvide ja tapeetide sobivust kombineerides saab näha, kuidas tapeet valitud värviga koostööd teeb ning saab julgelt erinevaid stiile katsetada.

Värvitud ja tapeeditud seinte kombineerimine on väga levinud. Mustrite ja värviga saab katsetada erinevaid lahendusi, näiteks heledate toonidega muuta tuba avaramaks, püstiste triipudega visuaalselt kõrgemaks või horisontaalsete triipudega kitsast tuba laiemaks. Kaasaegsed tapeedid on väga omanäolised ja vastupidavad ning neid saab hõlpsalt puhastada ja hooldada. Mustrilised tapeedid nõuavad tihti kavalaid sisekujunduslikke lahendusi. Kuidas aga osavalt tapeete lihtsate värvitud seintega kombineerida loe siit.

Julget pealehakkamist!

